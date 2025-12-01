Казахстан и Грузия намерены укреплять партнёрство в сфере транспорта и логистики

АСТАНА /Trend/ - 1 декабря аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай провёл встречу с делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Казахстане Леваном Диасамидзе, сообщаетcя на сайте gov.kz, передает Trend.

Переговоры были посвящены укреплению сотрудничества между Мангистауским регионом и Грузией в экономической, транспортно-логистической, туристической и культурной сферах.

Нурдаулет Килыбай подчеркнул инвестиционный потенциал области, отметив, что её выгодное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура и благоприятный климат для инвестиций создают прочную основу для развития двусторонних проектов.

Глава региона подчеркнул, что Мангистауская область является одним из ключевых промышленных центров Казахстана. Он выразил заинтересованность в реализации совместных инициатив в нефтегазовой, логистической, туристической, перерабатывающей и агропромышленной отраслях, особо выделив перспективы увеличения транзитных перевозок через Каспийское море.

Во время встречи рассмотрен проект по запуску регулярного паромного сообщения по маршруту Курык – Алят (Азербайджан). Инициатива, продвигаемая Georgian Industrial Group, предусматривает ввод в эксплуатацию двух паромов в первой половине 2026 года и расширение флота до шести судов в 2027 году. Реализация проекта позволит увеличить объёмы грузоперевозок по каспийскому направлению, модернизировать портовую инфраструктуру и повысить эффективность Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Посол Леван Диасамидзе, в свою очередь, подтвердил заинтересованность Грузии в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном, включая Мангистаускую область, в сферах транспорта, логистики и туризма.