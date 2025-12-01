Азербайджан назвал меры по снижению выбросов в энергосекторе к 2035 году

БАКУ /Trend/ - В третьем издании Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) Азербайджан обозначил меры, которые планируется реализовать к 2035 году для декарбонизации энергетического сектора, сообщает Trend.

Планируемые к 2035 году меры:

Модернизация сети передачи и распределения электроэнергии для удовлетворения растущего спроса и повышения интеграции возобновляемых источников.

Внедрение механизмов управления сетью для минимизации технических потерь при поставке электроэнергии.

Увеличение доли генерации из возобновляемых источников, преимущественно солнечной и наземной ветровой энергии.

Расширение мощностей солнечной генерации.

Расширение мощностей наземной ветровой генерации.

Поскольку энергетический сектор в основном использует природный газ, он является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в стране — на него приходится 21% от общего объёма выбросов по состоянию на 2022 год.

"Существует значительный потенциал для повышения эффективности и расширения использования устойчивых источников энергии, таких как возобновляемые источники, для сокращения выбросов парниковых газов. Сектор достиг значительного прогресса в снижении выбросов за последние два десятилетия за счёт перехода с мазута на природный газ. Кроме того, в отличие от многих других стран, Азербайджан не использует уголь для производства электроэнергии, что обеспечивает относительно низкий углеродный след на киловатт-час произведённой энергии. Тем не менее сохраняется значительный потенциал для дальнейшего повышения эффективности и увеличения внедрения возобновляемой энергетики", — говорится в отчёте.