Сотрудничество между Азербайджаном и Румынией значительно расширилось во всех сферах - посол

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Румынией значительно расширилось во всех сферах. Торговый оборот между странами составляет 700 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии, посвященном Национальному дню Румынии и 107-й годовщине Великого объединения Румынии.

Василе Соаре подчеркнул, что в 2009 году Румыния стала первым государством-членом ЕС, подписавшим с Азербайджаном декларацию о стратегическом партнерстве.

“С тех пор сотрудничество двух стран значительно расширилось в политической, дипломатической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и образовательной сферах», - добавил посол.

По его словам, совместная экономическая комиссия способствует росту торгового оборота, а проект «Зеленый энергетический коридор Азербайджан–Грузия–Румыния–Венгрия» направлен на передачу энергии из альтернативных источников на европейский рынок.