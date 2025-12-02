Назван объем денежной массы в манатах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября текущего года объем денежной массы в расширенном понимании (агрегат М3) в Азербайджане составил 47,491 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 495 миллионов манатов или на 1% меньше в месячном сравнении и на 3 миллиарда манатов или на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, по состоянию на 1 ноября 2025 года объем денежной массы в манатах (агрегат М2) составил 37,027 миллиарда манатов, что на 160,7 миллиона манатов или 0,4% меньше месячного показателя и на 2,4 миллиарда манатов или 6,9% больше аналогичного периода 2024 года.

Также за отчетный период показатель денежного агрегата М1 был равен 29,031 миллиарда манатов. Это на 437,8 миллиона манатов или на 1,5% меньше в месячном сравнении и на 1,6 миллиарда манатов или на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом по состоянию на 1 ноября текущего года масса наличных денег вне банков (агрегат М0) составила 17,083 миллиарда манатов, что на 71,4 миллиона манатов или на 0,4% больше в месячном сравнении и на 1,3 миллиарда манатов или 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.