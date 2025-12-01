Несмотря на препятствия, полноправное членство в ЕС остаётся приоритетом Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, полноправное членство в Европейском союзе остается стратегическим приоритетом Турции.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета министров страны.

Он также отметил, что война между Россией и Украиной представляет серьезную угрозу безопасности судоходства в Черном море, добавив, что атаки на торговые суда в регионе сделали ситуацию еще более опасной.

Президент Турции назвал атаки в особой экономической зоне неприемлемыми. "Эти атаки угрожают судоходству, жизни людей и экологической безопасности в нашем регионе, что совершенно неприемлемо", - сказал Эрдоган.