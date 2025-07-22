Импорт иранской продукции из Узбекистана резко вырос

БАКУ/ Trend/ - За три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) Иран увеличил импорт продукции из Узбекистана на 30% по стоимости и на 108% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, полученные Trend от Таможенного управления Ирана.

Согласно информации, за указанный период Иран импортировал из Узбекистана товары на сумму около 23,3 млн долларов США и общим весом около 16 300 тонн. Для сравнения, за тот же период прошлого иранского года (с 20 марта по 20 июня 2024 года) объем импорта составил 17,9 млн долларов и 7800 тонн соответственно.

Основными импортируемыми товарами стали хлопок, фасоль, шелк, аммиачная селитра и другие виды продукции.

Общий товарооборот между Ираном и Узбекистаном за три месяца достиг 138 млн долларов США при объеме 188 тыс. тонн, что на 28,7% больше по стоимости и на 32,5% — по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что за тот же период Иран импортировал в целом девять миллионов тонн ненефтяных товаров на сумму 13 миллиардов долларов. Это на 11,7% меньше по стоимости и на 4,35% меньше по весу по сравнению с прошлым годом. При этом страна продолжает отдавать приоритет импорту жизненно необходимых товаров и ограничивает ввоз продукции, производимой внутри страны.