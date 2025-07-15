В Халг Банк прошёл обучающий тренинг для учеников школы Landau по финансовой грамотности и банковскому делу

Халг Банк реализовал просветительскую инициативу с целью повышения финансовой грамотности молодёжи и их более тесного знакомства с банковским сектором. Так, в головном офисе банка была организована специальная экскурсионная программа для учеников 9–11 классов школы Landau.

В рамках экскурсии учащиеся получили познавательную информацию о деятельности банковского сектора, современных банковских продуктах и цифровых решениях, а также об операционной безопасности и получили ответы на интересующие их вопросы по этим темам. Посредством интерактивных сессий и практических заданий школьникам были продемонстрированы прикладные аспекты таких направлений, как маркетинг, реклама и клиентоориентированный подход. Также, ученикам наглядно продемонстрировали процесс осуществления банковских операций в филиале банка.

Сессии, проведённые специалистами Халг Банка позволят получить первоначальный опыт в финансово-банковской сфере. В завершение мероприятия ученикам были вручены сертификаты и подарки за участие.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.