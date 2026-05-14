Считаю важным сопряжение Среднего коридора с инициативой TRIPP - Токаев

АСТАНА/Trend/ - Считаю важным сопряжение проекта «Средний коридор» с инициативой «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на казахстано-турецком бизнес-форуме.

Он отметил, что в последние годы объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, увеличился более чем в 5 раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%.

"В ближайшее время мы намерены нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo. В целом расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран. В этой связи нами предложена совместная реализация проекта е-permit, позволяющего в электронном формате осуществлять логистические процедуры, другими словами, обеспечивать предельную прозрачность процессов и минимизацию административных издержек. Считаю важным сопряжение проекта «Средний коридор» с инициативой «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP)", - сказал Токаев.

Он также упомянул значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации Казахстана.

"В настоящее время TAV Holding проводит реконструкцию международного терминала аэропорта Алматы. Компания S Sistem Lojistik выражает заинтересованность в строительстве логистического центра в аэропорту Актобе. Реализация данных инициатив будет способствовать укреплению потенциала отечественной авиаотрасли", - отметил Президент.