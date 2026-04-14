Вопросы, касающиеся Зангезурского коридора, будут решены в Нахчыване в кратчайшие сроки – Джаббар Мусаев

БАКУ /Trend/ - Для скорейшей реализации проекта коммуникационных линий на участке Зангезурского коридора, проходящем через Нахчыван, Кабинет министров Нахчывана незамедлительно решит организационные вопросы.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев, выступая с докладом по итогам 2025 года на пятом заседании весенней сессии Верховного Меджлиса, состоявшемся 10 апреля.

По его словам, помимо этого, планируется реализовать комплексные меры по реформированию междугородних маршрутов, улучшению пассажирских перевозок между крупными населенными пунктами и обновлению автобусного парка с целью построения системы общественного транспорта в соответствии с современными требованиями. Одновременно продолжается работа по подготовке соответствующей концепции реставрационных и консервационных работ в Государственном историко-культурном заповеднике «Ордубад», возрождению народных ремесел и превращению территории в туристический центр.

«Льготы, предоставляемые для предпринимательской деятельности на 10 лет, начиная с 2026 года, создают широкие возможности для снижения безработицы и создания новых рабочих мест за счет стимулирования развития предпринимательства», - сказал он.

Кабинет министров принимает последовательные и целенаправленные меры в этом направлении, отметил Д. Мусаев.

«Для удовлетворения жилищных потребностей населения принимаются меры по строительству многоквартирных жилых домов, в том числе субсидированного жилья», — сказал он.