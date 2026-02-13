Более 5000 человек будут участвовать в тренингах для волонтеров в рамках WUF13

БАКУ /Trend/ - С 16 февраля по 13 марта для кандидатов, успешно прошедших этап собеседования в рамках Волонтерской программы, реализуемой в ходе подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), будет организовано общее обучение.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице WUF13 в социальной сети X.

Подчеркивается, что данные тренинги направлены на обеспечение полной готовности волонтеров к эффективному и профессиональному выполнению своих обязанностей в период проведения мероприятия. 2500 волонтеров, успешно завершивших обучение, будут распределены по различным операционным участкам WUF13.

Из 16 000 кандидатов, подавших заявки на участие в Волонтерской программе WUF13, более 10 500 прошли предварительный отбор и были приглашены на собеседование. Более 5000 кандидатов успешно прошли этот этап. Среди подавших заявки было более 1500 иностранных граждан.

