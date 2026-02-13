В экономических связях между Азербайджаном и Сербией наблюдается значительный рост - посол

БАКУ /Trend/ - В двусторонних экономических связях между Азербайджаном и Сербией наблюдается значительный рост.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Республики Сербия в Азербайджане Драган Владисавлевич на приёме по случаю Дня государственности и Дня Вооружённых сил Сербии.

По его словам, Сербия прилагает огромные усилия и ресурсы для создания современной, хорошо организованной и оснащённой армии.

"Сегодня, наряду с нашим Национальным днём, мы также отмечаем День Вооружённых сил Сербии. Уже два столетия мы выражаем уважение к нашей смелой армии, охранявшей нашу свободу и прогресс как в мирное, так и в военное время. Наряду с мощной армией и стабильной экономикой, другим фундаментом нашего суверенитета и внешней политики являются многочисленные мосты дружбы и сотрудничества, которые нам удалось развить. Среди этих дружеских отношений особенно ценны те, которые выдержали испытание временем и обстоятельствами", - сказал он.

Д.Владисавлевич отметил, что к их числу относятся и связи с Азербайджаном, основанные на полном взаимопонимании по основным вызовам и общих ценностях.

"Наши двусторонние отношения достигли уровня стратегического партнерства, осуществляется полная координация внешнеполитической деятельности и вопросов взаимного интереса. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное оживление в политической деятельности, взаимных визитах и контактах между нашими официальными лицами, а также значительный рост двусторонних экономических связей и объёмов торговли. Учитывая это, я уверен, что мы будем отмечать каждый следующий День государственности Сербской Республики в условиях ещё более интенсивного и значимого сотрудничества и дружбы с Азербайджанской Республикой", - сказал он.