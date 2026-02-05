Культура играет важную роль в формировании права - Адиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Культура играет важную роль в формировании права.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли на Международном юридическом форуме LEGIS, проходящем сегодня в Баку.

Он сказал, что сегодня азербайджанская культура служит защите прав, интересов и духовных ценностей не только граждан Азербайджана, но и более чем 50 миллионов азербайджанцев, проживающих по всему миру.

Министр отметил, что превращение культуры в образ жизни людей и ее интеграция в общество имеет огромное значение:

"С этой точки зрения, определены несколько ключевых направлений культуры: культура поведения, культура знаний, искусство, культурное наследие и другие области. В соответствии с этим предусматривается поэтапное внедрение культурной политики Азербайджанской Республики, и все государственные органы должны вносить свой вклад в развитие общества в этом направлении".

А.Керимли подчеркнул, что взаимосвязь между культурой и правом имеет особое значение. Культура выступает как социальный феномен и играет важную роль в формировании права:

"Эффективность национального законодательства напрямую зависит от того, насколько оно соответствует азербайджанским культурным ценностям. Законодательные акты могут быть разработаны на основе зарубежного опыта, но для того, чтобы они были действенными, необходимо, чтобы они опирались на национально-культурные основы. Хотя развитие технологий, включая искусственный интеллект, открывает новые возможности в области права, деятельность юристов по своей сути требует творческого подхода. Право является живым механизмом, и оно должно функционировать не как формальный документ, а как система, отражающая социальные и культурные особенности общества".