Экспортные доходы управления SOCAR в прошлом году сократились

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) осуществило экспортные операции на сумму 373,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, этот показатель на 35,9 миллиона долларов (или на 8,8%) меньше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что за январь–декабрь 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе увеличился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, составив 3,6 миллиарда долларов США. За этот период экспорт пищевых продуктов вырос на 18,4%, достигнув 1,2 миллиарда долларов США.

В первой десятке рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров, составленного за январь–декабрь 2025 года, представлены следующие компании:

Представительство ООО Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджанской Республике;

ООО "Prime Cotton";

ЗАО "Baku Steel Company";

ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi";

ЗАО "TABATERRA";

ООО "STP Alüminium";

ООО "Export Stream";

ООО "P-AQRO";

ООО "KHAN-EL";

ООО "AGRARCO".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций SOCAR. Далее в этом списке представлены:

ООО "SOCAR Polymer";

ЗАО "AzerGold";

ООО "Azəralüminium";

Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики;

ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi";

ООО "Socar-Dalğıc";

ООО "İstisu" (завод минеральных вод);

ЗАО "Azərbaycan Dəmir yolları";

ООО "SOCAR CAPE".