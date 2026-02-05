Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключению (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- В продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе по делу граждан Армении зачитываются приговоры в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Trend, согласно приговору, подсудимый Левон Мнацаканян окончательно приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что прокуроры, защищающие государственное обвинение, также выступили с предложением приговорить его к пожизненному заключению.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговоров.