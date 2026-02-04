Кыргызстан готов оказать всестороннюю поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией - Жапаров

АБУ-ДАБИ/Trend/ - Кыргызстан готов оказать всестороннюю поддержку мирному процессу, который укрепляет взаимное доверие между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем видеообращении к участникам церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу Алиев.

Уважаемый Никол Воваевич Пашинян.

Сердечно поздравляю вас с присуждением вам «Премии Заида за человеческое братство» за 2026 год. Кыргызская Республика с особым удовлетворением приветствовала подписание Совместной декларации по итогам вашей встречи, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Это не просто политический и дипломатический шаг, это действительно историческое достижение, направленное на укрепление мира, безопасности и взаимного доверия на Южном Кавказе. Хочу также особо подчеркнуть, что уважаемый Ильхам Гейдар оглу и уважаемый Никол Воваевич продемонстрировали самый высочайший уровень государственного подхода, дальновидного руководства и политической ответственности. Кыргызская Республика твердо уверена, что полное восстановление отношений между вашими странами служит, в первую очередь, интересам обоих народов и создает прочную основу для устойчивого мира. В этом смысле мы полностью поддерживаем предпринимаемые Баку и Иреваном в последнее время усилия по скорейшему подписанию мирного соглашения. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку этому процессу, который укрепляет взаимное доверие между двумя странами и способствует формированию устойчивой архитектуры мира", - сказал он.

Жапаров подчеркнул, что Кыргызская Республика придает особое значение своему историческому опыту в этой сфере.

"В этом контексте хочу также отметить, что Бишкекский протокол, подписанный в 1994 году для прекращения конфликта в Карабахе и спасения жизней людей, стал важным примером дипломатического прагматизма и ответственности. Как известно, Кыргызская Республика постепенно решила вопросы, связанные с границами с соседними государствами. В 2025 году был подписан договор об участке границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, соединяющем три страны. На протяжении долгих лет мы стремились последовательно решать вызовы, связанные с пограничными вопросами, что позволило урегулировать все вопросы исключительно в духе дружбы, добрососедства, взаимной поддержки и доверия. Верю, что Азербайджан и Армения аналогичным образом достигнут мирных отношений, заложат прочную основу для долгосрочного сотрудничества во имя гармонии, дружбы и благополучия двух народов.

Уважаемые члены Комитета жюри «Премии Заида за человеческое братство» за 2026 год, выражаю вам глубокую благодарность за работу во имя столь благородной цели и непрерывное продвижение этой важной миссии. Желаю продолжения вашей важной деятельности для внесения вклада в укрепление мира и расширение взаимопонимания. Желаю, чтобы ваша деятельность консолидировала международное сообщество вокруг ценностей солидарности, взаимной поддержки и уважения человеческого достоинства", - заключил он.