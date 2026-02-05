Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Начиная с этого года ипотечные кредиты и арендные квартиры также будут доступны через «SİMA İmza»

Общество Материалы 5 февраля 2026 15:16 (UTC +04:00)
Фото: AzInTelecom

Интеграция цифровой подписи нового поколения SİMA в электронную систему Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда успешно завершена.

Теперь пользователи могут получать услуги, используя «SİMA İmza» наряду с другими вариантами электронной подписи. Таким образом, граждане, желающие оформить ипотечный кредит или приобрести арендную квартиру, могут войти в систему с помощью цифровой подписи SİMA, создать электронный кабинет и подписывать все виды договоров в электронном формате.

Необходимо отметить, что данное нововведение было реализовано в рамках сотрудничества Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда с ООО «AzInTelecom». Данная интеграция направлена на экономию времени граждан и предотвращение дополнительных расходов, а также на повышение эффективности предоставляемых услуг.

Цифровая подпись SİMA разработана ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Более подробную информацию можно получить на сайте www.sima.az или обратившись в контактный центр 157.

