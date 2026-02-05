В Загребе стартовал первый рейтинговый турнир 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в столице Хорватии Загребе стартовал первый рейтинговый турнир 2026 года.

Как сообщает Trend, Азербайджан на традиционных соревнованиях «Открытый Загреб» представляет женская сборная по борьбе.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и старшего тренера Агахусейна Мустафаева на ковер выйдут Асмар Джанкуртаран и Эльнура Мамедова (обе в весовой категории 50 кг), Наргиз Самадова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гунай Гурбанова (59 кг), Биргуль Солтанова (68 кг) и Захра Каримзаде (72 кг).

Отметим, что за соблюдением правил и объективным судейством на турнире будет следить рефери международного уровня Али Бабаев.