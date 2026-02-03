Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Символический ключ от "Молодежной столицы" вручен главе ИВ Гёранбоя

Общество Материалы 3 февраля 2026 18:39 (UTC +04:00)

ГЁРАНБОЙ /Trend/ - Символический ключ от "Молодежной столицы" вручен главе исполнительной власти Гёранбойского района.

По сообщению Карабахского бюро Trend, символический ключ вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы официальный логотип и талисман, отражающие статус Гёранбоя как "Молодежной столицы" на 2026 год.

Следует отметить, что в 2025 году "Молодежной столицей" Азербайджана был город Сумгайыт.

