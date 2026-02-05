В Азербайджане ведется работа по электронному отправлению уголовных дел в суды - Генпрокурор

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ведется работа по электронному отправлению уголовных дел в суды. С технической точки зрения этот вопрос практически решен.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в своем выступлении на Международном юридическом форуме LEGIS, проходящем сегодня в Баку.

К.Алиев сказал, что в связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в законодательство, Генеральная прокуратура подготовила соответствующий законопроект, который уже находится в Милли Меджлисе:

"В этом законопроекте также рассматриваются другие цифровые вопросы, включая электронные доказательства, их сбор, хранение и другие аспекты, которые ранее не имели юридического регулирования".

Генпрокурор также подчеркнул, что в органах прокуратуры уже начали использовать технологии искусственного интеллекта.

"Так, с конца прошлого года с помощью искусственного интеллекта определяется принадлежность поступающих обращений, а также предлагается, какому лицу следует направить документ для рассмотрения.

Кроме того, ведется работа по внедрению модели, которая может оказать вспомогательную роль в расследовании уголовных дел, а также по использованию технологий искусственного интеллекта для ответа на звонки граждан в органах прокуратуры под контролем сотрудников.

Также важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не заменяет человека и не может заменить, а является инструментом, поддерживающим процесс принятия решений юриста, делая его более объективным и эффективным", - отметил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что наряду с положительными результатами применения искусственного интеллекта, необходимо учитывать и определенные риски в этой области:

"Основной проблемой является отсутствие правового регулирования в области применения технологий искусственного интеллекта. Особенно существуют противоречивые мнения относительно вопросов ответственности. Кто несет ответственность за ошибочные решения, рекомендации или действия: производитель искусственного интеллекта или пользователь?

Считаю, что для обеспечения этического использования искусственного интеллекта в рамках четких норм и стандартов должна быть создана соответствующая нормативно-правовая база.

Также следует отметить, что ценные мнения, выраженные политическим руководством страны по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, в том числе распоряжение Президента Азербайджана от 19 марта 2025 года об утверждении "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы", показывают, как важна эта тема на государственном уровне.

Одна из целей данной стратегии — разработка основ и стандартов искусственного интеллекта в национальном законодательстве, а также формирование этических принципов и норм для его использования".

К.Алиев отметил, что одним из основных рисков для будущего является чрезмерная зависимость людей от искусственного интеллекта, что может привести к ослаблению способности к независимому мышлению, аналитическому анализу и принятию решений, особенно среди молодежи:

"В результате, человеческий фактор может отойти на второй план, а чрезмерное преобладание технологических систем может стать реальностью. Поэтому необходимо сохранить этот баланс через правовое регулирование. Возможно, следует определить области, где применение искусственного интеллекта будет запрещено. Например, в некоторых странах установлены ограничения на использование искусственного интеллекта в высших учебных заведениях".