БАКУ/Trend/ - SOCAR AQŞ намерена пробурить 8 скважин в Турции в ближайшие два года.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по Турции SOCAR AQŞ Эльвин Насибов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

Он отметил, что в настоящее время здесь ведется активная буровая кампания: только в рамках проектов Turkish Petroleum задействовано около 55 буровых установок, помимо оборудования частных операторов.

"Морские работы сосредоточены главным образом в Чёрном море и выполняются исключительно национальной компанией с использованием буровых судов.

SOCAR AQS расширила своё присутствие в Турции, открыв в 2019 году филиал SOCAR AQS Sondaj", - заявил он.

По его словам, первым проектом стало бурение 28 скважин для подземного хранения газа по контракту «под ключ» для компании BOTAŞ - национального газового оператора.

«Помимо бурения, были предоставлены дополнительные сервисные услуги. Несмотря на строгие технические требования заказчика, включая ограничение отклонения ствола менее 1,5° и нулевое давление на эксплуатационной колонне, проект был успешно реализован. Для его выполнения одновременно использовалось до восьми буровых установок.

В настоящее время в Турции работают две установки компании. Гидравлическая установка HH300 на автомобильном шасси обеспечивает высокую мобильность и используется в проектах Çalık Petroleum, где уже пробурены несколько скважин.

Также задействована мобильная механическая установка MR8000, работающая в проектах Turkish Petroleum. В рамках прямого контракта запланировано бурение восьми скважин в течение ближайших двух лет», - сказал он