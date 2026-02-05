Визит Президента Ильхама Алиева в ОАЭ открывает новый этап стратегического партнерства стран – Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Недавний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты имеет важное политическое и экономическое значение с точки зрения углубления стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, этот визит рассматривается как логическое продолжение отношений между Азербайджаном и ОАЭ, которые развиваются по восходящей линии в последние годы.

"В ходе встреч Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби были обсуждены вопросы интенсификации политического диалога, расширения экономического сотрудничества, энергетической безопасности, инвестиционного климата и региональной стабильности. Визит также соответствовал стратегии укрепления связей Азербайджана со странами Ближнего Востока и укреплению позиции надежного партнера в регионе Персидского залива", - сказал он.

A.Гараев отметил, что документы, подписанные в рамках визита, привлекли особое внимание. "При участии президентов Азербайджана и ОАЭ подписан документ относительно договора купли-продажи, связанного с продажей инвестиционному подразделению Национальной нефтяной компании Абу-Даби – компании XRG определенной части неконтролирующей доли министерства экономики в ЗАО "Южный газовый коридор". Данное соглашение не только показывает рост интереса международных инвесторов к энергетическому сектору Азербайджана, но и еще больше укрепляет финансовую устойчивость такого стратегического проекта, как "Южный газовый коридор". В то же время этот шаг укрепляет ведущую роль Азербайджана в проектах, способствующих энергетической безопасности Европы", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева стал знаменательным не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения развития сотрудничества в области безопасности и обороны. "В рамках визита было также подписано письмо о намерениях по соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Объединенных Арабских Эмиратов. Этот документ открывает новые возможности для расширения связей между двумя странами в области военного сотрудничества, оборонной промышленности и обмена опытом. В целом этот визит, состоявшийся 2 февраля, демонстрирует выход отношений между Азербайджаном и ОАЭ на новый уровень, дальнейшее укрепление сотрудничества между сторонами, основанного на доверии и взаимных интересах. Визит расценивается как важный дипломатический шаг, укрепляющий позиции Азербайджана как надежного партнера в региональном и глобальном масштабе", - отметил он.

