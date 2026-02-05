Звучание веков азербайджанской музыкальной традиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Азербайджанский мугам" в Международном центре мугама состоялся концерт исполнителей на народных музыкальных инструментах, сообщает Trend Life.

Проект, направленный на сохранение и передачу исполнительских традиций, а также на развитие инструментального искусства, проходит один раз в месяц и уже стал значимым событием для ценителей мугама и классической музыки.

Цель концерта - представить богатые классические традиции азербайджанской музыкальной культуры в гармонии с современным художественным взглядом. В программе прозвучали произведения в исполнении мастеров игры на таре, кяманче, сазе и кануне, продемонстрировавшие глубину, выразительность и живую преемственность национального музыкального наследия.

В концерте приняли участие заслуженная артистка Фарида Меликова и ее ученики, заслуженный артист Ильхам Наджафов и его воспитанники, а также исполнители Рамин Рзаев, Руфат Гасанов, Натаван Гасанова, Миргусейн Асадуллаев, Мехта Маммедализаде, Айгюль Гадирова, Гяльбинур Ибрагимли, Вагиф Тахмазов и Мирнофел Гасанов. Музыкальное сопровождение обеспечили Светлана Ахмедова, Рена Закиева, Лале Ахмедова, Орхан Султанов, Эльдар Зарбелиев, Рухулла Дадашов и Вяфадар Рамиззаде.

Проект был тепло встречен публикой и сопровождался продолжительными аплодисментами. Следующий концерт в рамках проекта "Азербайджанский мугам" состоится 23 февраля.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!