АБР одобрил техническую помощь для проекта по декарбонизации с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил региональный проект технической помощи (ТП), направленный на поддержку декарбонизации труднодекарбонизируемых промышленных и морских секторов с участием Азербайджана, Индии, Индонезии, Филиппин, Туркменистана и Узбекистана, сообщает в среду Trend со ссылкой на АБР.

Проект технической помощи в сфере знаний и поддержки будет профинансирован из нескольких источников, включая 500 тыс. долларов США из Специального фонда технической помощи, 1 млн долларов США из Фонда инноваций в области "умной" энергетики и 750 тыс. долларов США из Испанского Фонда сотрудничества по технической помощи.

Инициатива соответствует ключевым операционным приоритетам АБР, включая ускорение прогресса в обеспечении гендерного равенства, противодействие изменению климата и укрепление климатической и катастрофической устойчивости, повышение экологической устойчивости, укрепление системы управления и институционального потенциала, а также развитие регионального сотрудничества и интеграции.

Техническая помощь направлена на поддержку развивающихся стран — членов банка в ускорении декарбонизации секторов, в которых сокращение выбросов является наиболее сложной задачей, таких как цементная и сталелитейная промышленность, производство удобрений, нефтехимия и морской транспорт, в соответствии с целями Парижского соглашения. В АБР отметили, что, несмотря на уже начавшийся в ряде стран переход, темпы трансформации необходимо значительно ускорить с учетом различных траекторий развития. При этом переход должен быть справедливым и инклюзивным, обеспечивая доступность, надежность и равный доступ к энергетическим услугам.

В частности, проект ТП предусматривает проведение предварительной аналитической работы и формирование проектных портфелей в нескольких странах, содействие обмену знаниями и информацией между более развитыми и менее развитыми экономиками, а также развитие регионального сотрудничества. В АБР подчеркнули, что для труднодекарбонизируемых отраслей особое значение имеют региональные и глобальные стандарты, а соглашения о сотрудничестве могут способствовать формированию эффективных торговых механизмов.

Комплексная поддержка в рамках технической помощи будет включать проведение отраслевых и страновых оценок, разработку новых бизнес-моделей, подготовку предварительных технико-экономических обоснований и других технических исследований, организацию семинаров и политических диалогов, наращивание институционального потенциала в области технологий декарбонизации, а также формирование пилотных проектов и инвестиционных портфелей для последующего финансирования со стороны АБР и других партнеров по развитию.