Иран заинтересован в привлечении инвестиций из СНГ

БАКУ /Trend/ - Свободные экономические зоны (СЭЗ) Ирана предоставили налоговые льготы для привлечения инвестиций из стран СНГ.

Как сообщает Trend, об этом 26 января заявил секретарь Высшего совета свободных и специальных экономических зон Ирана Реза Масрур на форуме "Повышение международного взаимопонимания и обмена между свободными экономическими зонами Ирана и странами СНГ", который прошел при участии послов стран СНГ.

По его словам, организация подобных форумов и встреч позволяет соседним странам, особенно странам СНГ, ближе ознакомиться с потенциалом свободных экономических зон Ирана.

Масрур отметил, что особенно можно выделить СЭЗ Араз, Маку, Энзели, Урмия и Мазандаран. Одним из ключевых приоритетов нынешнего правительства Ирана (находится у власти с августа 2024 года) является развитие взаимного сотрудничества с соседними странами.

Секретарь Совета подчеркнул, что каждая страна СНГ имеет торговый потенциал, который заслуживает внимания. Иранская сторона проявляет интерес к предложениям послов и разработке инициатив руководителями свободных экономических зон в рамках этого потенциала.

"Есть возможности для значительного увеличения торговых связей Ирана с такими странами, как Россия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан. Свободные экономические зоны страны могут предпринимать эффективные шаги в этом направлении, учитывая соответствующие законодательные возможности. Для стран СНГ, не имеющих прямого выхода к международным водам, можно максимально использовать транзит, грузоперевозки и своп продукции. Свободные экономические зоны Ирана могут играть важную роль в свопе и транзите товаров", — сказал он.

Отметим, что в Иране действуют 18 свободных экономических зон и 48 специальных экономических зон. Планируется увеличить количество специальных экономических зон до 79.