Страница противостояния между Арменией и Азербайджаном перевернута - Пашинян

АБУ-ДАБИ/Trend/ - Такой процесс между Арменией и Азербайджаном невозможно было представить. Несмотря на это, мы достигли невероятного успеха. Поэтому мир был установлен в 2025 году. И то, что происходит сейчас, до сих пор кажется невероятным.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом сказал Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Мир и вручение этой премии – это церемония не только о праздновании установления мира, это подтверждение того, что страница противостояния между Арменией и Азербайджаном перевернута», - подчеркнул