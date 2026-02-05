В ЦБА состоялось заседание рабочей группы по макроэкономической устойчивости

БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось очередное заседание рабочей группы по макроэкономической устойчивости.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, на заседании была представлена ​​подробная информация о результатах мониторинга и оценки 15 мер, утвержденных в рамках трех направлений деятельности по достижению "Цели устойчивости к внутренним и внешним воздействиям" к 2025 году.

Кроме того, состоялись обстоятельные дискуссии с членами рабочей группы и ответственными сотрудниками Центрального банка с целью дальнейшего повышения эффективности проводимых мероприятий, а также определены дальнейшие шаги.

Первый заместитель председателя Центрального банка и председатель рабочей группы Алияр Маммедъяров рассказал о результатах, достигнутых в рамках достижения "Цели устойчивости к внутренним и внешним воздействиям", и об инициативах, реализованных Центральным банком. Затем представитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций представил доклад о результатах мониторинга и оценки реализации мер, предусмотренных в рамках вышеупомянутой цели на 2025 год, после чего состоялись обсуждения в этом направлении.

В заседании приняли участие представители Центрального банка, министерства экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, юстиции, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, Фонда страхования вкладов и Фонда аграрного страхования.

Следует отметить, что рабочая группа по макроэкономической устойчивости была создана решением Кабинета министров № 487s от 12 июня 2023 года для обеспечения реализации мер, предусмотренных в "Социально-экономической стратегии развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", и для координации деятельности соответствующих государственных органов.

