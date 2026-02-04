Определились призёры чемпионата Азербайджана по борьбе среди юниоров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе U20.

Как сообщает Trend, во второй день турнира, проходящего во Дворце спорта в Гяндже, были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

Результаты соревнований

Весовая категория 55 кг:

Эмин Джавадлы (AHITA)

Ниджат Искендерли («Сумгайыт», «Нефтчи»)

Эльнар Зиядов («Нефтчи»), Халид Алескеров («Сумгайыт», «Нефтчи»)

Весовая категория 63 кг:

Турал Ахмедов (AHITA)

Амрах Амрахов (Масаллы)

Нихат Тагиев (Гёйчай), Мехди Аскерли (Гёйчай)

Весовая категория 72 кг:

Кямран Раджабли («Нефтчи»)

Юсиф Ахмедли (МВД, Сабирабад)

Саид Насиров (Абшеронская ОСК), Сайяд Нагизаде (МВД, Сабирабад)

Весовая категория 82 кг:

Ниджат Ейлагалиев (Абшерон, МВД)

Заур Гусейнли (AHITA)

Нурлан Ибадзаде (МВД), Эмиль Газиев (Сумгайыт-Техсил)

Весовая категория 97 кг:

Махир Гурбанлы («Нефтчи»)

Рихад Ибрагимли («Сумгайыт», «Нефтчи»)

Фуад Гусейнли (AHITA), Ибрагим Меджидов (Гёйчай).