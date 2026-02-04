Определились призёры чемпионата Азербайджана по борьбе среди юниоров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе U20.
Как сообщает Trend, во второй день турнира, проходящего во Дворце спорта в Гяндже, были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.
Результаты соревнований
Весовая категория 55 кг:
Эмин Джавадлы (AHITA)
Ниджат Искендерли («Сумгайыт», «Нефтчи»)
Эльнар Зиядов («Нефтчи»), Халид Алескеров («Сумгайыт», «Нефтчи»)
Весовая категория 63 кг:
Турал Ахмедов (AHITA)
Амрах Амрахов (Масаллы)
Нихат Тагиев (Гёйчай), Мехди Аскерли (Гёйчай)
Весовая категория 72 кг:
Кямран Раджабли («Нефтчи»)
Юсиф Ахмедли (МВД, Сабирабад)
Саид Насиров (Абшеронская ОСК), Сайяд Нагизаде (МВД, Сабирабад)
Весовая категория 82 кг:
Ниджат Ейлагалиев (Абшерон, МВД)
Заур Гусейнли (AHITA)
Нурлан Ибадзаде (МВД), Эмиль Газиев (Сумгайыт-Техсил)
Весовая категория 97 кг:
Махир Гурбанлы («Нефтчи»)
Рихад Ибрагимли («Сумгайыт», «Нефтчи»)
Фуад Гусейнли (AHITA), Ибрагим Меджидов (Гёйчай).