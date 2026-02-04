Среднесуточный уровень индекса AZIR снизился - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учётом ситуации на финансовых рынках и ликвидности банковской системы. Основная операция на открытом рынке - депозитные аукционы сроком на одну неделю - позволила минимизировать влияние факторов, не связанных с денежной политикой, на индекс AZIR.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, На необеспеченном денежном рынке ставки остаются в пределах процентного коридора Центрального банка и близки к учетной ставке. Среднесуточный уровень индекса AZIR снизился с 6,73% в декабре 2025 года до 6,7% в январе 2026 года. Снижение учетной ставки в два этапа - в июле и декабре 2025 года на 0,5 процентного пункта в совокупности привело к снижению ставок в различных сегментах финансового рынка, включая доходность нот Центрального банка, государственных ценных бумаг, а также процентные ставки по новым депозитам и кредитам в манатах.