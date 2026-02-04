Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Рассматриваются новые технические решения для борьбы с коррозией - SOCAR

Энергетика Материалы 4 февраля 2026 10:49 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Рассматриваются новые технические решения для борьбы с коррозией.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник директора по строительству скважин SOCAR Вюсал Раджабов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Мы пересматриваем выбор материалов для труб и планируем внедрить хромированные или трубы с особым покрытием для борьбы с коррозией.

Проблема коррозии труб для нас является серьезной. Ранее использовавшиеся металлические трубы были удовлетворительны до начала производства значительных объемов воды.

С увеличением содержания воды мы начали наблюдать ускоренную коррозию. Сейчас мы пересматриваем выбор материалов для труб и планируем внедрить хромированные или трубы с особым покрытием для борьбы с коррозией", - сказал он.

В. Раджабов отметил, что, учитывая широкое применение обсадных колонн с перфорацией на многих скважинах и месторождениях, конструкция перфорационных интервалов в значительной степени была стандартизирована для большинства месторождений.

