Планируется внедрение технологии бурения с регулируемым давлением на месторождении "Гюнешли" - SOCAR AQŞ

БАКУ/Trend/ - На азербайджанском месторождении "Гюнешли" планируется внедрение технологии бурения с регулируемым давлением (Managed Pressure Drilling, MPD).

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил геолог SOCAR AQŞ Салех Оруджов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Мы работаем над внедрением технологии бурения с регулируемым давлением на месторождении "Гюнешли", - отметил геолог.

Он сказал, что использование технологии MPD имеет ключевое значение для месторождения "Гюнешли", поскольку истощение пласта связано не с естественными процессами, а с интенсивной разработкой.

Отметим, что оператором блока "Азери-Чыраг-Гюнешли" от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.