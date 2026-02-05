Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений

Политика Материалы 5 февраля 2026 16:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Азербайджаном усилий братской Турции в восстановительных и строительных работах - наглядное выражение наших дружественных отношений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там «Азербайджанского квартала». Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с третьей годовщиной землетрясения, глубоко потрясшего братскую страну.

Глава государства выразил уверенность в том, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии «Одна нация, два государства», и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

