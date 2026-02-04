Назван объем кредитных вложений в строительный сектор Азербайджана на 1 января

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 января текущего года объем кредитов, выданных строительному сектору банками и небанковскими организациями, работающими в Азербайджане, достиг 1,866 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По информации, этот показатель на 4,9 миллиона манатов или 0,3% больше в месячном сравнении и на 7,8 миллиона манатов или 0,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Следует отметить, что в целом, по состоянию на 1 января текущего года, кредитный портфель по кредитам реальному сектору в Азербайджане составил 32,471 миллиарда манатов. Это больше на 462,5 миллиона манатов или 1,4% в месячном сравнении на 2,7 миллиарда манатов или 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

