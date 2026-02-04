Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

Политика Материалы 4 февраля 2026 17:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
АБУ-ДАБИ/Trend/ - Эти шесть месяцев были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство» в Абу-Даби.

Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия», - отметил глава государства.

