АБР одобрил проект по развитию частного сектора с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление технической помощи в размере 2 млн долларов США для реализации проекта "Поддержка разработки и внедрения Показателя привлечения частного капитала" (Support for Development and Implementation of the Private Capital Enabled (PCE) Metric), в котором Азербайджан участвует в числе развивающихся стран-членов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Проект финансируется из Специального фонда технической помощи и направлен на разработку комплексной методологии PCE, а также ее внедрение в различных типах проектов в странах-членах АБР. Помимо Азербайджана, инициатива охватывает широкий регион, включая страны Центральной Азии, Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Техническая помощь также будет способствовать укреплению аналитической базы АБР в сфере проектов с привлечением частного капитала, распространению знаний и наращиванию потенциала во всех операционных департаментах банка и странах-членах. Особое внимание будет уделено повышению способности банка системно измерять и стимулировать участие частного сектора в проектах развития.

Ожидаемый эффект проекта соответствует долгосрочным целям АБР по смещению акцента на развитие частного сектора, который предусматривает расширение участия частного сектора в развитии стран Азии и Тихоокеанского региона, а также формирование устойчивых механизмов развития частного сектора и мобилизации частного капитала.

Предполагается, что результатом технической помощи станет укрепление общеинституционального потенциала АБР по содействию развитию частного сектора за счет повышения целенаправленности операций и совершенствования механизмов наращивания потенциала.

В целом инициатива нацелена на расширение участия частного сектора в региональном развитии и усиление роли АБР в мобилизации частного капитала для обеспечения устойчивого экономического роста в развивающихся странах-членах банка.