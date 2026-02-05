Существует множество возможностей для внедрения ИИ в систему образования Азербайджана - представитель министерства

БАКУ/Trend/ - Существует множество возможностей для внедрения искусственного интеллекта в систему образования Азербайджана

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил руководитель аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли на мероприятии «Молодёжная неделя Движения неприсоединения» в Баку.

"Мы запустили цифровую учебную платформу с использованием инструментов ИИ и видим множество возможностей в системе образования Азербайджана. Это касается, например, организации занятий для детей, живущих в горных и отдалённых районах, подготовки к школе, подготовки учителей, процесса оценки знаний", - сказал он.

М.Керимли отметил, что ИИ открывает огромные перспективы для образования. При этом это требует технических возможностей, значительных инвестиций в инфраструктуру и, что самое важное, подготовки мышления.

По его словам, сегодня существует определенный страх из-за внедрения ИИ в систему образования, но многие видят в этом и огромные возможности.