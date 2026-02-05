Университеты играют ключевую роль в формировании мышления будущих руководителей - Фариз Исмаилзаде

БАКУ /Trend/ - Университеты играют ключевую роль в формировании мышления будущих руководителей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на мероприятии «Молодёжная неделя Движения неприсоединения» в Баку.

"Именно университетские годы являются тем временем, когда формируются ценности человека и его мировоззрение. Все вы либо уже были студентами, либо являетесь ими сейчас, и именно вы — будущие лидеры, в том числе в бизнесе и государственном секторе. Поэтому университеты играют ключевую роль в формировании мышления будущих руководителей. Когда выпускники становятся главами компаний или руководителями государственных структур, они начинают гораздо серьезнее относиться к экологическим вопросам, развитию "зеленой" энергетики, вопросам переработки отходов, энергосбережения и сохранения планеты в целом", - сказал он.

По его словам, студентам демонстрируются лучшие мировые практики устойчивого развития, показывается, как можно заботиться об окружающей среде и планете через повседневные действия и долгосрочные стратегии.

"В дальнейшем, занимая руководящие должности, они получают возможность внедрять эти подходы и на уровне политики и управления", - сказал Ф. Исмаилзаде.

Он также отметил, что именно таким является видение Университета ADA. На территории установлены солнечные панели при участии компании Masdar, а также были созданы геотермальные установки.

"Таким образом, мы внедряем лучшие практики возобновляемой энергетики не только в теории, но и на практике, через исследования и конкретные проекты", - сказал Ф. Исмаилзаде.

По его словам, у университета есть планы по созданию лабораторий, где компании смогут размещать свои исследовательские центры и работать совместно со студентами и преподавателями над развитием "зеленой" энергетики, возобновляемых источников энергии и новых технологий.