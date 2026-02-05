Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку состоялись консультации с Всемирным банком по тарифам и модернизации газовой инфраструктуры

Фото: Агентство по регулированию энергетики

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана и Всемирный банк провели консультации по вопросам реформ в сфере газоснабжения страны, а также по тарифным механизмам.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, консультации состоялись в ходе встречи председателя правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самира Ахундова с делегацией во главе со страновым менеджером Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмайстер.

Во время встречи также был рассмотрен вопрос продолжения усилий по снижению выбросов метана и возможные дополнительные инвестиции от Всемирного банка и других финансовых институтов для поддержки модернизации газовой инфраструктуры.

