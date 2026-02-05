Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие стратегического партнерства

БАКУ/ Trend/ - 4 февраля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе переговоров стороны обсудили политические, экономические, торговые, энергетические и гуманитарные аспекты всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, а также вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций и текущую ситуацию в области региональной безопасности.

Министры подчеркнули, что взаимные визиты глав государств двух стран, а также достигнутые в их рамках договоренности и подписанные документы сыграли важную роль в повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании Комитета по сотрудничеству в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, состоявшемся в ноябре прошлого года. С удовлетворением отмечена подготовительная работа ко второму заседанию комитета, запланированному на текущий год в Баку.

Особое внимание было уделено важности продолжения взаимной поддержки в рамках региональных и международных организаций. Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о мирной повестке дня после саммита, прошедшего в Вашингтоне 8 августа.

Стороны высоко оценили позитивную динамику в азербайджано-эмиратских отношениях и обсудили возможные шаги по дальнейшему упрощению поездок для граждан двух стран. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.