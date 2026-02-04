Alagöz Holding заинтересован в инвестициях в агросектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Турецкая группа компаний Alagöz Holding заинтересована в инвестировании в сельское хозяйство Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом было сказано в ходе встречи министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с делегацией во главе с председателем правления группы компаний Alagöz Holding Джантюрком Алагёзом, находящейся с визитом в Азербайджане.

Приветствуя делегацию, министр Меджнун Мамедов отметил, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе и в аграрной. По его словам, обе страны тесно и эффективно сотрудничают в области аграрных исследований и образования, хлопководства, семеноводства, ветеринарии, аграрного страхования и других направлениях. Министр подчеркнул, что между двумя странами существует большой потенциал для развития сотрудничества в аграрной сфере.

Председатель правления Alagöz Holding Джантюрк Алагёз подчеркнул, что развитие сельского хозяйства в Азербайджане поддерживается государством, что делает инвестиции в аграрный сектор более привлекательными. Он отметил, что возглавляемая им компания тесно сотрудничает с аграрным сектором в Азербайджане, и заявил о заинтересованности в инвестировании в сельское хозяйство страны.

Стороны договорились о привлечении инвестиций в сферы растениеводства и животноводства, а также об укреплении связей между предпринимателями, работающими в этих направлениях. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами, а также о механизмах государственной поддержки аграрного сектора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!