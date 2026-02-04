Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 4 февраля 2026 18:15 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
АБУ-ДАБИ /Trend/ - Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Я также хотел бы выразить благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией», - добавил глава государства.

