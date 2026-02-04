PMCG о мерах по повышению эффективности Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает одну из ключевых стратегических позиций в Среднем коридоре не только благодаря своему географическому расположению, но и за счёт растущей роли в региональной координации, развитии железнодорожной связности и содействии стабильности на Южном Кавказе.

Об этом Trend сказали в Международной консалтинговой компании PMCG.

В компании отметили, что будучи важной транзитной страной, соединяющей Центральную Азию с Южным Кавказом и далее с Европой, Азербайджан совместно с Грузией выступает критически важным узлом, где пересекаются морские и железнодорожные перевозки между Каспийским и Чёрным морями.

"В этом контексте особое стратегическое значение имеет эффективная связка между Бакинским портом на Каспии и грузинскими портами Чёрного моря, прежде всего Батуми и Поти. Эти порты служат основными морскими воротами для грузопотоков Среднего коридора, направляющихся на европейские рынки, дополняя сухопутные маршруты, такие как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Недавние позитивные изменения в отношениях между Азербайджаном и Арменией также улучшают перспективы долгосрочной стабильности и транспортной связности на Южном Кавказе. Конструктивная роль Азербайджана в продвижении регионального сотрудничества является важным фактором устойчивого развития Среднего коридора", - сказали в PMCG.

В компании подчеркнули, что тесное операционное сотрудничество между Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией остаётся краеугольным камнем повышения пропускной способности, синхронизации логистических операций и сокращения времени транзита.

"Повышение пропускной способности и безопасности Среднего коридора требует акцента на развитии мультимодальных перевозок и дальнейшей модернизации инфраструктуры, особенно между Каспийским и Чёрным морями. Необходимы дополнительные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру, связывающую Азербайджан с грузинскими черноморскими портами, а также в развитие портовой инфраструктуры. Не менее важны более активное участие частного сектора в железнодорожных грузоперевозках и укрепление корпоративного управления государственных предприятий. Углублённая координация между транспортными ведомствами Армении, Азербайджана и Грузии, поддержанная цифровыми платформами и унифицированными процедурами, значительно повысит эффективность работы коридора", - сообщает PMCG.

Отмечено, что Средний коридор создаёт значительные возможности для привлечения иностранных инвестиций в портовую инфраструктуру, железнодорожные логистические хабы и услуги с добавленной стоимостью в цепочках поставок.

"Растущий международный интерес к диверсификации цепочек поставок, включая инициативы США в сфере критически важных минералов и стратегии ЕС по развитию взаимосвязанности, дополнительно усиливает инвестиционную привлекательность Азербайджана. PMCG планирует поддерживать развитие Среднего коридора посредством проведения технико-экономических исследований, содействия реформам политики регулирования, наращивания институционального потенциала, а также помощи в мобилизации международного финансирования. Компания намерена продвигать более тесную региональную координацию и комплексное планирование между каспийским и черноморским сегментами коридора", - добавили в PMCG.