Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Мубараком Фаделем Аль Мазруи. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в военной сфере. Было отмечено, что совместные учения и взаимные визиты способствуют расширению военных связей между двумя странами.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Кроме того, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Исой Саифом бин Абланом Аль-Мазруи.

Начальники генеральных штабов подчеркнули важность совместных учений "Щит мира – 2026", проводимых с участием военнослужащих обеих стран, с точки зрения расширения обмена опытом, а также обсудили ряд других вопросов.

Затем руководящий состав министерства обороны принял участие в Дне высокопоставленного наблюдателя в рамках совместных оперативно-тактических учений "Щит мира – 2026".

Отметим, что 3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян наблюдали за совместными оперативно-тактическими учениями «Щит мира – 2026», проходящими в Абу-Даби с участием военнослужащих Вооруженных сил двух стран.

