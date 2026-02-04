m10 объяснила причины временной заморозки счетов пользователей

БАКУ/Trend/ - Платформа m10 всегда считает приоритетом безопасность средств пользователей, прозрачность операций и стабильность работы сервиса. Компания ориентирована на предоставление стабильных и надtжных услуг, защиту операций пользователей и обеспечение полной конфиденциальности данных.

Об этом сообщили в m10 в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что 3 февраля на платформе m10 было зафиксировано поступление определенных сумм средств на некоторые пользовательские счета от иностранных мерчантов.

"В соответствии с требованиями безопасности и регуляторными нормами указанные счета были временно заморожены.

В настоящее время вопрос расследуется соответствующими командами m10 в рамках внутренних процедур. После завершения проверки будут приняты необходимые меры в соответствии с ее результатами.

По этой причине в работе приложения m10 возникла временная пауза, однако сейчас все операции полностью восстановлены.

Приносим извинения нашим пользователям за возникшие неудобства и благодарим за понимание и доверие.

Мы продолжим ставить безопасность средств пользователей, прозрачность операций и стабильность платформы в число наших главных приоритетов", - добавили в компании.