Центробанк Азербайджана объявил дату принятия очередного решения по процентной ставке

Экономика Материалы 4 февраля 2026 11:12 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит очередное решение по параметрам процентного коридора 2 апреля.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято в зависимости от направления фактической инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска.

Центральный банк продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен.

Отметим, что 4 февраля решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта. Учетная ставка установлена на уровне 6,5 процента, нижняя граница процентного коридора - 5,5 процента, верхняя - 7,5 процента.

