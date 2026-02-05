Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Минуло три года с землетрясения, глубоко потрясшего братскую Турецкую Республику. С большим уважением и почтением чту светлую память погибших в результате этой ужасной трагедии.

Это бедствие стало серьезным гуманитарным испытанием для Турции. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь.

Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки.

Благодаря эффективному государственному управлению под Вашим мудрым руководством и сплоченности народа Турция к настоящему времени достигла существенных результатов в ликвидации последствий землетрясения. Проведение широкомасштабных восстановительных работ в пострадавших регионах, создание современной жилой инфраструктуры и восстановление социального благосостояния являются наглядными показателями долгосрочной стратегии развития Турции.

Как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там «Азербайджанского квартала». Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений.

Уверен, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии «Одна нация, два государства», и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

В этот памятный день еще раз с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, молю Всевышнего Аллаха об упокоении душ наших погибших братьев и сестер".