Экономика Материалы 4 февраля 2026 13:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане усовершенствуют регулирование ломбардной и лизинговой деятельности

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил новый законопроект "О ломбардах", и банк в этой сфере будет больше сосредоточен на защите прав потребителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центробанка Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он также отметил, что будет принят новый закон о лизинге. По его словам, законопроект уже разработан.

"Сейчас мы получаем заключения профильных государственных органов. Думаю, закон будет принят уже в этом году", - добавил Т.Кязымов.

