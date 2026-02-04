В Азербайджане усовершенствуют регулирование ломбардной и лизинговой деятельности

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил новый законопроект "О ломбардах", и банк в этой сфере будет больше сосредоточен на защите прав потребителей.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центробанка Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он также отметил, что будет принят новый закон о лизинге. По его словам, законопроект уже разработан.

"Сейчас мы получаем заключения профильных государственных органов. Думаю, закон будет принят уже в этом году", - добавил Т.Кязымов.

