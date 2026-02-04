Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии «Собрание человеческого братства» в Абу-Даби (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 февраля в Национальном музее Заида в Абу-Даби состоялось мероприятие под названием «Собрание человеческого братства» (Human Fraternity Majlis).

Как сообщает Trend, сначала было продемонстрировано видеообращение министра толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Нахайяна Мубарак Аль Нахайяна.

Затем выступил генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам и руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева.

Кардинал Джордж Коовакaд зачитал письмо Папы Льва XIV, адресованное участникам мероприятия.

Был продемонстрирован видеоролик о «Премии Заида за человеческое братство».

Затем состоялась панельная сессия под названием «Женское лидерство - основа человеческого братства». Выступившая на сессии экс-президент Индонезии и член жюри Премии Заида Мегавати Сукарнопутри, первая леди Ливана Нехмат Аун, первая леди Колумбии Вероника Алькосер Гарсия.

Выступая на панельной сессии, Лейла Алиева отметила, что в Азербайджане уважение к различным культурам, религиям и традициям всегда было неотъемлемой частью образа жизни. Отмечалось, что дети в Азербайджане растут в доброжелательной обстановке, воспитываются в духе высоких семейных ценностей, что в дальнейшем формирует их как сильные личности. Говоря о деятельности Фонда Гейдара Алиева, Лейла Алиева обратила внимание на то, что Фонд построил или капитально отремонтировал множество школ не только в Азербайджане, но и в таких странах, как Пакистан, Грузия, Босния и Герцеговина. Подчеркнув необходимость неизбежных изменений в системе образования в условиях развития новых технологий, Лейла Алиева сказала, что этот процесс уже начался.

Лейла Алиева отметила, что как родители, так и учителя должны уделять детям больше внимания, относиться к ним с уважением и уметь их слушать.

Коснувшись важности защиты детей от негативного влияния социальных сетей, Лейла Алиева сообщила, что в настоящее время в Азербайджане на основе международного опыта изучаются пути защиты несовершеннолетних от вредной информации.

На мероприятии также выступила первая леди Пакистана Асифа Бхутто Зардари.