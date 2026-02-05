Историческое пространство старинного Баку в новой волне искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Таира Салахова, в старинной части Баку – Ичеришехер, состоялась красочная экспозиция, приуроченная ко Дню молодежи. Инициатива в рамках проекта START была реализована совместно Arts Council Azerbaijan и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и стала праздничным вечером для молодых художников и ценителей современного искусства, сообщает Trend Life.

Проект START уже не первый год уверенно заявляет о себе как о важной творческой платформе, где молодые авторы могут раскрыть свой потенциал, заявить о себе и сделать шаг навстречу профессиональному росту. Это пространство для экспериментов, смелых идей и живого диалога с современной художественной средой.

На открытии руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов рассказал о целях и будущем проекта, подчеркнув его ключевую роль в формировании нового поколения художников. По его словам, миссия START - не только находить и поддерживать талантливую молодежь, но и активно вовлекать ее в культурные процессы, усиливая роль молодых авторов в популяризации искусства и развитии творческих инициатив.

Экспозиция получилась многогранной: разные жанры, стили и художественные подходы сплелись в единое пространство. Работы участников продемонстрировали их индивидуальный почерк, смелость экспериментов и искреннее стремление к самовыражению.

Проект START - часть системной и последовательной работы Arts Council Azerbaijan, направленной на создание открытой, живой и динамично развивающейся художественной среды в стране, где у молодых талантов есть голос, поддержка и возможности для роста.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

