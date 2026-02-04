Обсуждены приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и МВФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены текущее состояние и приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, 4 февраля министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев провел встречу с делегацией во главе с исполнительным директором по Избирательной группе МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски, а также с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и МВФ и перспективы его развития. С учетом проводимых в стране институциональных и структурных реформ была подчеркнута важность наращивания потенциала и укрепления механизмов технической помощи. В этом контексте состоялся широкий обмен мнениями по основным направлениям фискальной и монетарной политики, вопросам сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, а также повышения устойчивости к рискам, вызванным глобальными экономическими процессами.

Министр Сахиль Бабаев, отметив значимость долгосрочного и основанного на взаимном доверии сотрудничества между Азербайджаном и МВФ, подчеркнул, что консультации по статье IV являются для правительства не только механизмом регулярного диалога, но и важной платформой для макроэкономической оценки. Он отметил, что обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности остается одним из ключевых приоритетов правительства, а фискальная политика формируется на принципах устойчивости и эффективности. Эффективное использование государственных ресурсов, укрепление среднесрочного бюджетного планирования и повышение устойчивости к внешним шокам являются основными направлениями реформ.

Руководитель миссии МВФ по Азербайджану Анна Бордон сказала, что проводимая в стране фискальная и монетарная политика играет важную роль в укреплении макроэкономической устойчивости и обеспечении долгосрочного развития. Она также подчеркнула значение механизмов технической помощи и наращивания потенциала МВФ в поддержке институциональных реформ, укреплении устойчивости финансового сектора и обеспечении последовательной реализации экономической политики.

Исполнительный директор Патрик Лошевски отметил, что предпринимаемые Азербайджаном меры по укреплению макроэкономической стабильности и углублению структурных реформ положительно оцениваются МВФ.

В ходе встречи также был затронут вопрос существующего дисбаланса в распределении ресурсов МВФ по линии технической помощи и наращивания потенциала в отношении Азербайджана. С. Бабаев отметил целесообразность более сбалансированного подхода к распределения ресурсов в регионе с учетом масштабов проводимых институциональных и передовых реформ. Кроме того, была поднята проблема ограниченного представительства азербайджанских специалистов в МВФ, и подчеркнута необходимость укрепления кадрового присутствия страны в Фонде на фоне растущего экономического потенциала Азербайджана.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и МВФ, продолжения институционального диалога и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

