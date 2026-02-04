Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЦБ Азербайджана обновил прогноз по текущему счету платежного баланса

Экономика Материалы 4 февраля 2026 12:25 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана обновил прогноз по текущему счету платежного баланса

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Прогноз по текущему счету платежного баланса остается положительным в среднесрочной перспективе. В текущем году профицит текущего счёта ожидается на уровне 2,8–3 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

По его словам, в прогнозах средняя цена нефти заложена на уровне 64 долларов США за баррель, а газа - 269 долларов США.

"В 2027 году профицит текущего счета также ожидается на уровне 2,7–2,8 миллиарда долларов США", - подчеркнул председатель Центробанка.

